ATAŞEHİR'DE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON KAMERADA

6 saat önce

Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yapan bir şüpheliyi tespit eden polis operasyon düzenledi.

ATAŞEHİR'DE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON KAMERADA, System.String[]

Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yapan bir şüpheliyi tespit eden polis operasyon düzenledi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, saksılar içinde Hint keneviri yetiştirilen ev polis kameralarına yansıdı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de Mert isimli bir kişinin uyuşturucu madde sattığı ve uyuşturucu maddeyi Ümraniye'de bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Doğan Mert D. (50) olduğunu tespit etti. Şüphelinin, Ümraniye, Site Mahallesi'nde bulunan evine geçen pazartesi saat 20.50 sıralarında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Doğan Mert D. yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 yedek şarjör, 50 mermi, 1 toplu suikast tabancası, 7,5 gram hint keneviri, 43,2 gram hint keneviri tohumu, 21 gram marihuana, uyuşturucu öğütücüsü, hassas terazi ve saksılar içinde yetiştirilen hint kenevir buldu.

Şüpheli Doğan Mert D.'nin uyuşturucu kullanmak, tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin evinde yapılan aramalar

-Şüphelinin evinde üretim yaptığı yer


- İstanbul
Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:35 Kaynak: DHA
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