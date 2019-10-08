Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de kereste fabrikasında işçiler ısınmak isterken yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de kereste fabrikasında işçiler ısınmak isterken yangın çıktı

Ataşehir'de kereste fabrikasında işçiler ısınmak isterken yangın çıktı

1 saat önce

Ataşehir'de kereste fabrikasında işçiler ısınmak isterken yangın çıktıİSTANBUL - Ataşehir'de bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Ataşehir'de kereste fabrikasında işçiler ısınmak isterken yangın çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir kereste fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin ısınmak için yaktığı tenekeden kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan bir kereste fabrikasında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ısınmak için tenekede yaktığı ateşten kaynaklandığı tahmin edilen yangını gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Yangının çevredeki paletlere sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ataşehir'de kereste fabrikasında işçiler ısınmak isterken yangın çıktı

Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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