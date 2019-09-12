Ataşehir'de kerpetenli vahşet

Babasını kerpetenle canice öldürdü

Yaşanan vahşet komşuları şoka soktu

İSTANBUL - Ataşehir'de bir kişi babasını kerpeten ile kafasına defalarca vurarak öldürdü. Şahıs vatandaşların polise haber vermesi ile yakalanırken, komşular kan dondurucu cinayet sonrası şoka girdi.

Vahşet olay Ataşehir'de önceki gece meydana geldi. İddiaya göre elinde kepreten ile sokakta yarı çıplak bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada apartmandan çıkan şahsın annesi ve kardeşi komşulardan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına aldı. Olay yerine gelen ekipler ise daireye girdiklerinde büyük şok yaşadı. M.E isimli şahsın babası Mehmet Ekmen'i kerpetenle kafasına defalarca vurarak öldürdüğünü belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini alırken daireye girişi yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş soruşturma başlattı. Ekipler cesedin yanında ayrıca bir de testere buldu. Vahşet sonrası vahşice oğlu tarafından öldürülen Mehmet Ekmen'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, babasını canice öldüren M.E polis merkezine götürüldü. Olay sonrası ise vatandaşlar şok yaşadı. Dursun E.isimli bir vatandaş, ""Köyden gelmiştim, gece saat 23.30 sıralarında olmuş olay baba oğul arasında. Bu biraz hapçıydı, öyle görünüyordu. Çalışmayan birisi. Aynı zamanda günlük sigara parasına bile muhtaç. Her gün de para olmaz tabi bir evde. Babasından para mı istedi neyse, sonra binadakiler polisi arıyor. O şekilde olay. Günlük yaşanan bir olay. Ne olduysa annelerine oldu, başka bir şey olmadı. Evde 4 kişi yaşıyorlardı. Anne, baba, iki de kardeş. Zanlı şu anda içerde. Fedai gibi gitmiş, öyle kaçma falan gibi bir şey etmemiş. Burada mahallede etrafa saldırmış biraz. Acı bir olay açıkçası, kim olursa, ne olursa olsun. Bildiklerim o kadar" dedi.