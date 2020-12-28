Ataşehir'de kılıçla taksi durağına saldıran kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Ataşehir'de, elinde kılıçla geldiği taksi durağına saldırıp, camları kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan bir taksi durağına kılıçla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli E.G., ifadesinin alınmasının ardından "silahla tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli E.G. savcılıktaki ifadesinde, olay günü çok fazla alkol aldığını iddia ederek,"Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Bu eylemleri gerçekleştirecek bir kişi değilim. Olayda kullandığım iddia edilen kılıca benzer alet ne şekilde elime geçti onu da bilmiyorum. Pişmanım. Olayda yaralandığım için şikayetçi değilim. Kendilerinden özür de diledim." şeklinde beyanda bulundu.

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.G. hakkındaki tutuklama talebini reddederek, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan bir taksi durağında taksicilerle arasında çıkan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan E.G, bir süre sonra elinde bir kılıçla durağa geri gelmişti.

Yanında getirdiği kılıçla durağa saldıran şüpheli, camları kırmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arbede sırasında yaralanan E.G, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.