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Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü - Son Dakika

Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü

10.11.2021 10:43
Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü

Ataşehir'de aynı sitede oturan kişi tarafından kılıçla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Başak Cengiz (28), henüz belirlenemeyen nedenle aynı sitede yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen Göktürk B. tarafından kılıçla yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Göktürk B. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

ŞİDDET FİLMLERİNDEN ETKİLENMİŞ

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Barbaros Mahallesi, Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü - Son Dakika
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