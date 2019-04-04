Ataşehir'de Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın
12 dakika önce
Ataşehir'de kimya fabrikasında korkutan yangınİSTANBUL - Ataşehir'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Ataşehir
'de kimya fabrikasında korkutan yangın
İSTANBUL - Ataşehir'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Karton ve plastik malzemelerin bulunduğu depoda maddi hasar meydana geldi.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi
49. Sokak üzerindeki deterjan üretilen bir kimya fabrikasının deposunda 19.30 sularında yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangından dolayı, depodaki kartonlar ve plastik malzemeler yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
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