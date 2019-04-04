Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın

Ataşehir'de Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın

12 dakika önce

Ataşehir'de kimya fabrikasında korkutan yangınİSTANBUL - Ataşehir'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Ataşehir'de kimya fabrikasında korkutan yangın

İSTANBUL - Ataşehir'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Karton ve plastik malzemelerin bulunduğu depoda maddi hasar meydana geldi.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak üzerindeki deterjan üretilen bir kimya fabrikasının deposunda 19.30 sularında yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangından dolayı, depodaki kartonlar ve plastik malzemeler yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:21 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ataşehir, 3. Sayfa
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