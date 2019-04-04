Ataşehir'de Kimya Fabrikasında Yangın
18 dakika önce
Ataşehir'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Ataşehir
'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Karton ve plastik malzemelerin bulunduğu depoda maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi
49. Sokak üzerindeki deterjan üretilen bir kimya fabrikasının deposunda saat 19.30 sularında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken depodaki kartonlar ve plastik malzemeler alev aldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
(Halit Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:16 Kaynak: İHA
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