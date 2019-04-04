Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Kimya Fabrikasının Deposunda Yangın

Ataşehir'de Kimya Fabrikasının Deposunda Yangın

1 saat önce

İstanbul Ataşehir'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Ataşehir'de Kimya Fabrikasının Deposunda Yangın, System.String[]
İstanbul Ataşehir'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Alınan ilk bilgilere göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:59 Kaynak: İHA

İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa
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