Ataşehir'de Kimya Fabrikasının Deposunda Yangın
1 saat önce
İstanbul Ataşehir'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı.
İstanbul Ataşehir
'de bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Alınan ilk bilgilere göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bir kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:59 Kaynak: İHA
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