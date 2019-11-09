Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika Güncel Ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu

Ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kamyonete arkadan çarptı.

Ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa  ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil  kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet duvara çarparak dururken, kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan genç bir kız yaralandı. Kızının yaralandığı öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, Çevreyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Onur Başsöz'ün kullandığı 34 VM 3384 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hidayet Aslan'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, duvara çarparak dururken, otomobilde bulunan genç kız araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

GÖZÜ YAŞLI ANNE: YAVRUM NEREDE?

Kaza haberini alarak olay yerine gelen genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. "Yavrum nerede" diye ağlayan anneyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir araca bindirilen anne kızın kaldırıldığı hastaneye götürüldü.

Kazayı gören Mecit Tiryaki, "Camdaydım.  Sesi duyunca hemen yardıma koştum. Aracın direksiyonu kitlenmiş herhalde, arkadan kamyonete çarptı. Genç kızımız yaralandı. Hemen ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor
Sünnet düğünündeki görüntüler sonrası haklarında soruşturma başlatılan dansözler ifade verdi Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:34:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]