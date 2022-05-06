Ataşehir'de koca cinayeti: Karısını parkta bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Ataşehir'de koca cinayeti: Karısını parkta bıçaklayarak öldürdü

06.05.2022 16:35
Ataşehir'de koca cinayeti: Karısını parkta bıçaklayarak öldürdü

Ataşehir'de bir şahıs, eşini parkta bıçakladı.

Ataşehir'de bir şahıs, eşini parkta bıçakladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, karısını bıçakladıktan sonra parktan uzaklaştığı ve şahsın yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, bugün 14.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesinde bir parkta yaşandı. Tuncay Kılıç isimli şahıs karısı Selma Kılıç'ı parkta bıçaklayarak yaraladı. Olaya tanık olan mahalleli, karısını bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahsı darp etti.

Olay yerinde yaralı olduğu görülen Selma Kılıç isimli kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı Selma Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli şahıs Tuncay Kılıç ise olay yeri çevresinde suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı

Öner isimli bir vatandaş, "Ben ofisten çıktığımda polis abiler müdahale ediyordu. Üzerine çıkmışlardı yani. Kelepçeliyorlardı. Kan gördüm. Yerde kelepçeliyken 'namus için öldürdüm, benim eşim size ne' diyordu. Tabii bunu duyunca bizim de kan beynimize sıçradı. Yani elleri kanlıydı, bıçakta herhalde arka cebindeydi. Bizim de kan beynimize sıçrayınca burada darp ettik" dedi.

Olaya tanık olan mahalleli Emre Acırcır,"Bir uğultu oldu. Baktım iki erkek birbirine giriyor. Meğerse kadını adam bıçaklıyormuş. Bir abla da çekiyordu telefonla. Ben de en son gördüm. Kadını sırtından bıçakladı. Ondan sonra buradan yürüdü gitti. Sonra arkadaşlar peşinden koştu. Çocuklar yakalamış, polisler de gelmiş almışlar" dedi.

Gözaltı anı kamerada

Şahsın, karısını bıçakladıktan sonra parktan uzaklaştığı ve şahsın yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Ataşehir'de koca cinayeti: Karısını parkta bıçaklayarak öldürdü
Ataşehir'de koca cinayeti: Karısını parkta bıçaklayarak öldürdü
Ataşehir'de koca cinayeti: Karısını parkta bıçaklayarak öldürdü
Ataşehir'de koca cinayeti: Karısını parkta bıçaklayarak öldürdü

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Tuncay Kılıç, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de koca cinayeti: Karısını parkta bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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