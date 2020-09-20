Ataşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyondan dökülen hafriyat, iş makineleri ile temizlendi.

Kaza saat 09.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ferhat Yalçın yönetimindeki 34 KB 2489 plakalı hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kaza nedeniyle kamyonun taşıdığı hafriyat yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yalçın'ın çalışma arkadaşları kazayı haber alır almaz olay yerine geldi. Arkadaşları, kamyon içindeki sürücüyü aracın camlarını kırarak dışarı çıkarttı. Yalçın, sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen hafriyatlar ise iş makineleri tarafından temizlendi. Sürücü Ferhat Yalçın'ın çalışma arkadaşı, "Şantiyedeydik biz, haber geldi araba kaza yaptı, diye. Koşarak geldik ama nasıl oldu bilmiyorum. Sağlık durumu şu anda iyi gözüküyor. Metro inşaatı için hafriyat taşıyordu" dedi.

- İstanbul