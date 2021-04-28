Son dakika haberi... Ataşehir'de kontrolsüz kavşakta yaşanan kazalar kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de kontrolsüz kavşakta yaşanan kazalar kamerada

Ataşehir'de kazaya giden polis ekibine de da başka bir kazaya karıştı

İSTANBUL - Ataşehir'de sıklıkla trafik kazasının yaşandığı kontrolsüz kavşakta, kamyonet ile otomobiller çarpıştı. Kazada bir otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza nedeniyle olay yerine gelen polis otosuna da başka bir araç çarptı. Birbirinden ilginç kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de Ferhat Paşa Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının olmadığı kavşakta sürücülerin kontrollü geçişlerindeki dikkatsizliklerinden dolayı aynı kavşakta sürekli kaza olduğu belirtildi. Yaşanan bir zincirleme trafik kazası sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik kamerası taraması yaptığı sırada, yine bir zincirleme trafik kazası meydana gelerek, yolun kenarında park halinde bulunan polis ekiplerinin aracına da başka bir otomobil çarptı. Birbirinden ilginç olan kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kazayı kontrole gelen polis arabasına da çarptılar"

Kavşağın bulunduğu noktada yanında esnaf olan Cenk Kaçak "Ben burada esnafım. Geçen burada kaza oldu, kazaya karışan bayanın çocuğu da vardı. Kaza sonrası hanımefendi polise giderek, şikayetçi olmuş. Polis de kaza görüntülerini almaya geldi. O esnada gelen polise aracına da vurdular. Benim bahçe duvarımı iki kere yıktılar" diye konuştu.

"Bütün mahalle sakinleri bu kavşaktan dertli"

Mahalle sakinleri olarak kazaların yaşandığı kavşağa önlem alınmasını gerektiğini belirten esnaf Kaçar, "Biz buraya mahalleli olarak trafik lambası yerleştirilmesini istiyoruz. Bu kavşak oldukça çok sıkıntılı bir kavşak. Mahalle de kime sorarsanız sorun bu kavşağa trafik lambası yapılmasını ister. Bütün mahalleli bu kavşaktan dertli. Biz büyüklerimizden buraya kavşak veyahut ışık yapılmasını istiyoruz. Gerekeni en hızlı şekilde yapılmasını rica ederiz. Genelde, şu yukarıdan baktığınız yol, ormana kadar bomboş gözüküyor. O yüzden sürücüler yukarıdan hızla geliyor ve burada kaza gerçekleşiyor. Alttan çıkanlar yapıyor genelde kazayı zaten, kazaların yüzde 90'ı bu şekilde oluyor. Bu güne kadar yaşanan kazalarda can kaybı olmadı ama yaralanma çok oldu." ifadelerini kullandı.