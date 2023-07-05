Ataşehir'de köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir'de köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı

05.07.2023 18:54

Ataşehir'de bir işyerinin bekçi köpeği olduğu iddia edilen köpek, sokakta yürüyen kadına saldırdı. Köpeğin boynunu ve başını parçalaması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Ataşehir Mimar Sinan Caddesi Bahçem Sokak üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir'de bulunan Adalet Sitesi'nde ikamet ettiği öğrenilen kadın evine yürüdüğü esnada başıboş şekilde dolaşan köpeğin saldırısına uğradı. Kadını boğaz ve kafa kısmından yakalayan köpek dakikalarca ısırarak parçaladı. Yoldan geçen vatandaşlar, durumu fark etmeleri üzerine köpeği taş atarak kaçırdı. Boynundan ve kafasından ağır yaralanan kadın cadde üzerinden geçen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan köpek belediye ekipleri tarafından götürüldü. Kadının hakim veya savcı eşi olduğu iddiası Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan vatandaş Mesut Üreyir, 'Aracımla buradan geçerken bir arkadaş benden yardım istedi. Köpek kadına saldırmıştı, aşağı indim köpeği kovaladık. Başka köpek gelince kadına saldıran köpek diğer köpeğe saldırdı. Biz de yaralı ablayı aldık. Ablanın durumu ağırdı, kafasını boynunu param parça etmişti, kanlar içerisindeydi. O an buradan ambulans geçiyordu. Onlar hemen müdahale yaptılar ama durumu ağır. Biz polislere haber verdik. Köpeğe taş atarak yan tarafa kapattık. Sahipleri gelip götürdü. Kadın da adalet sitesinde oturuyormuş, ya savcı ya da hakim eşi. Durumu ağır.' Dedi. 'Kadını parçaladıysa beni de parçalar' Aynı yolu sürekli kullandığını belirten vatandaş Bahar Demir, 'Kadını köpekler kovalayıp parçalamış kanlardan da belli net. Bizim her gün kullandığımız bir yol. Ben gece saatlerinde dönüyorum işten. Genellikle karakolun orada yuvaları var ama ilgilenilmiyor. Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar. Benim şu an gerçekten psikolojim bozuldu.' Şeklinde konuştu.

Ataşehir'de köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
İSTANBUL - Ataşehir'de bir işyerinin bekçi köpeği olduğu iddia edilen köpek, sokakta yürüyen kadına saldırdı. Köpeğin boynunu ve başını parçalaması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Ataşehir Mimar Sinan Caddesi Bahçem Sokak üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir'de bulunan Adalet Sitesi'nde ikamet ettiği öğrenilen kadın evine yürüdüğü esnada başıboş şekilde dolaşan köpeğin saldırısına uğradı. Kadını boğaz ve kafa kısmından yakalayan köpek dakikalarca ısırarak parçaladı. Yoldan geçen vatandaşlar, durumu fark etmeleri üzerine köpeği taş atarak kaçırdı. Boynundan ve kafasından ağır yaralanan kadın cadde üzerinden geçen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan köpek belediye ekipleri tarafından götürüldü."Kadının hakim veya savcı eşi olduğu iddiasıYaralı kadına ilk müdahaleyi yapan vatandaş Mesut Üreyir, "Aracımla buradan geçerken bir arkadaş benden yardım istedi. Köpek kadına saldırmıştı, aşağı indim köpeği kovaladık. Başka köpek gelince kadına saldıran köpek diğer köpeğe saldırdı. Biz de yaralı ablayı aldık. Ablanın durumu ağırdı, kafasını boynunu param parça etmişti, kanlar içerisindeydi. O an buradan ambulans geçiyordu. Onlar hemen müdahale yaptılar ama durumu ağır. Biz polislere haber verdik. Köpeğe taş atarak yan tarafa kapattık. Sahipleri gelip götürdü. Kadın da adalet sitesinde oturuyormuş, ya savcı ya da hakim eşi. Durumu ağır." Dedi."Kadını parçaladıysa beni de parçalar"Aynı yolu sürekli kullandığını belirten vatandaş Bahar Demir, "Kadını köpekler kovalayıp parçalamış kanlardan da belli net. Bizim her gün kullandığımız bir yol. Ben gece saatlerinde dönüyorum işten. Genellikle karakolun orada yuvaları var ama ilgilenilmiyor. Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar. Benim şu an gerçekten psikolojim bozuldu." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Ataşehir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ataşehir'de köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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