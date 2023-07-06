İstanbul'da köpeğin yoldan geçen kadına saldırdığı dehşet verici olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da köpeğin yoldan geçen kadına saldırdığı dehşet verici olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

06.07.2023 10:56

İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu ilçelerde düzensiz göçmenlere yönelik büyük denetim başlatıldı. Polis ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Taraması yaptı. Kaçak olduğu tespit edilen 354 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul Ataşehir'de hakim ve savcı lojmanlarında yaşadığı öğrenilen Aynur Kaynar'a bölgedeki bir inşaatın bekçi köpeği saldırdı. Boynundan ve başından yaralandığı öğrenilen Aynur Kaynar hastaneye kaldırılırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Dün saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Bahçem Sokak üzerinde meydana geldi. Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi olduğu öğrenilen ve Barbaros Mahallesi'nde hakim ve savcı lojmanlarında oturan Aynur Kaynar'a, sokakta yürüdüğü sırada kangal cinsi bekçi köpeği saldırdı. Kaynar, saldırıda boynundan ve başından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, mahalleli köpeğin bölgedeki bir inşaatın bekçi köpeği olduğunu iddia etti.

Isırdığı kadın yaşam savaşı veriyor! Saldırgan köpeğin sahibi bekçi gözaltına alındı

"KÖPEĞİ BİNANIN İÇİNE KAPATTIK"

Olay sırasında sesleri duyarak yardıma koşan Mesut Üreyil, "Ben buradan geçiyordum, kadına köpek saldırdığı için arkadaşım benden yardım istedi. Kadının durumu ağırdı. Kan içindeydi. Boğazından darbe almıştı. Kan kaybediyordu. Kaldırıma oturttuk. O sırada ambulans geçiyordu. Boştu ambulans müdahale etti. Kadının hayati tehlikesi var. Tek bir köpek saldırmış. Kadının kafasından tutup parçalamış. Kadın hareketsiz kaldığında saldırmıyordu ama hareket edince saldırıyordu. Köpeğe taş atarak şuradaki binaların içine kapattık. Köpek saldırgandı bize de saldırdı. Ambulans kadını götürdü. Orada inşaat şirketini köpeğiymiş. Okul açık olsa çocukları da parçalayabilirdi" dedi.

Isırdığı kadın yaşam savaşı veriyor! Saldırgan köpeğin sahibi bekçi gözaltına alındı

"KADINI KOVALAYIP PARÇALAMIŞLAR"

Olayla ilgili konuşan Bahar Demir ise, "Kadını köpekler kovalayıp parçalamış. Kanlardan da belli. Bizim de her gün kullandığımız yol. İşe gidip geliyoruz. Polis ve zabıtaya söylediğimiz halde ilgilenmediler. Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar. Şu an psikolojim bozuldu. Köpek en ufak bir şeye koşuyor" diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.

Isırdığı kadın yaşam savaşı veriyor! Saldırgan köpeğin sahibi bekçi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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