Ataşehir'de Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı - Son Dakika

Ataşehir'de Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı

Ataşehir'de düzenlenen Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Ataşehir'de Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı, System.String[]

Ataşehir'de düzenlenen Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Ataşehir Atapark Halı Sahası'nda 18 takımın katıldığı organizasyonda 4 grupta mücadele eden takımlardan rakiplerini geride bırakan ikişer takım çeyrek finale yükseldi. Başa baş mücadelelerin yaşandığı çeyrek final ve final maçlarının ardından başarılı olan takımlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Turnuvanın organizasyonunu üstlenen Körfez Vefa SK Başkanı Muhammed Kılıç, ödül töreninden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce sporseverlere kapılarını açtıklarını belirterek, vefalı insanlar ve iyi sporcular yetiştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Başkan Kılıç, kulüp spor çalışmalarının çok iyi şekilde devam ederken Kovid-19 pandemi sürecini yaşadıklarını ifade ederek, "Bu süreçte insanları spordan uzak tutmama adına da Körfez'de ayak tenisi turnuvası düzenledik. Siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarına şirketlerden spor kulüplerine kadar yoğun ilgi gördük. 32 takımın katıldığı bu organizasyonda insanlarla yeni bir branşı tanıştırmış olmanın tarif edilemez mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Ayak tenisinin gelişmekte olan spor branşları arasına katılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

"Tuzla ve Derince'de düzenlenen turnuvalara da katıldık. Talep üzerine de bugün burada İstanbul'dayız. Bize imkan sağlayan Atapark halı saha yöneticilerine, yoğun katılım gösteren şirketlere teşekkür ederim. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Ayak Tenisi'ni gelişmekte olan branşlara eklemesi halinde halkımızın daha çok spora yöneleceğine inanıyoruz. Sesimizi duyurduğunuz için sizlere de teşekkür ederiz. Talep üzerine de bugün burada İstanbul'dayız. Katılımda emeği geçen sporcu ve organizasyon sorumlularına çok teşekkür ederiz."

Turnuvada dereceye giren takımlardan Körfez Vefa SK'nın yöneticileri ödülleri takdim etti. Organizasyonda centilmenlik sergileyen ve fair play ödülüne layık görülen Murat Muhallebicisi takımı adına yönetim kurulu başkanı Kadir Gülseren ve Altınboynuz Spor Kulübü adına Emin Nurgör ödüllerini aldı.

Turnuvada şampiyon olan takım Pars Ataşehir takımına kupasını Körfez Vefa SK Başkanı Muhammed Kılıç takdim ederek, madalyalarını törenle taktı.

Organizasyonda 2. olan Körfez Vefa SK'ya kulübün asbaşkanı Muhammet Durmuş, 3. olan Anadolu Yakası Öğretmenler takımına da kulübün denetim kurulu başkanı Ömer Faruk Şimşek ödüllerini verdi.

Derecede ödüllerini alan takımlar, ödül töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 23:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ataşehir'de Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı - Son Dakika Spor

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