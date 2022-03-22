ATAŞEHİR'DE KORKU DOLU ANLAR, ALEV TOPUNA DÖNEN TAKSİ KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE KORKU DOLU ANLAR, ALEV TOPUNA DÖNEN TAKSİ KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ

22.03.2022 21:55

ATAŞEHİR'de içinde yolcu bulunan taksi seyir halindeyken yanmaya başladı.

ATAŞEHİR'de içinde yolcu bulunan taksi seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü ve yolcu son anda kendisini dışarı atarken, alev topuna dönen araç kendiliğinden hareket edip caddede ilerledikten sonra bir fırının önünde durdu. Yaşanan korku ve panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Paçal yönetimindeki taksi içindeki yolcusuyla birlikte Yurtseven Caddesi'nde seyrettiği sırada aracın elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü ve yolcu araçtan indi. Alev alev yanan taksi bir anda hareket ederek, caddede yaklaşık 20 metre ilerledi. Olayı gören mahalleli büyük korku ve panik yaşadı. Alev topuna dönen araç bir fırının önünde dururken, alevlere çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek, yangını söndürdü. Alev topuna dönen taksinin hareket etmesiyle yaşanan korku ve panik anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Taksinin el freninin çekili halde olduğu görüldü. Yanan taksi çekici yardımıyla kaldırılırken, araç sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Taksi sürücüsü Onu Paçal'ın babası, Şoför yolcuları kurtarmış, kendisi de inmiş. Araç 10 metre 100 metre kayıyor yandığı halde. Kaymasa Allah göstermesin kendisi de gidebilirdi. Şoför de benim oğlum olur. Allah kurtardı yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır vardır dedi.

ATAŞEHİR'DE KORKU DOLU ANLAR, ALEV TOPUNA DÖNEN TAKSİ KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ
ATAŞEHİR'DE KORKU DOLU ANLAR, ALEV TOPUNA DÖNEN TAKSİ KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ
ATAŞEHİR'DE KORKU DOLU ANLAR, ALEV TOPUNA DÖNEN TAKSİ KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KORKU DOLU ANLAR, ALEV TOPUNA DÖNEN TAKSİ KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE KORKU DOLU ANLAR, ALEV TOPUNA DÖNEN TAKSİ KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ - Son Dakika
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