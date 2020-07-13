Ataşehir'de korkutan çatı yangını - Son Dakika

Ataşehir'de korkutan çatı yangını

Ataşehir'de korkutan çatı yangını Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ataşehir'de korkutan çatı yangını

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İSTANBUL - Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın havadan görüntülendi

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ataşehir'de Mustafa Kemal Mahallesi 3058 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken binada hasar meydana geldi. Alev alev yanan çatı cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangı fark eden mahalle sakini, " Mahallede dışarda oturuyorduk, çatıda dumanlar gördük, itfaiye ekiplerine haber verdik. Binadakiler dışarı çıktı. Ölen yada yaralanan yok. Çatıda maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.

Ataşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de korkutan çatı yangını - Son Dakika
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