ATAŞEHİR'DE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE KORKUTAN YANGIN

Ataşehir'de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı.

Ataşehir'de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Mahalle sakinlerinin dumanları fark etmesiyle, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasından binada mahsur kalan yatalak bir kadın itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yaptıktan sonra kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Ataşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:48:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATAŞEHİR'DE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]