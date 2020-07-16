Ataşehir'de korkutan yangın - Son Dakika

Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'de korkutan yangın -Yangının çıktığı dairenin penceresinden alevler yükseldi Ataşehir'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Ataşehir'de korkutan yangın

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-Yangının çıktığı dairenin penceresinden alevler yükseldi

İSTANBUL - Ataşehir'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Apartman dairesinin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'inci katında çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm pencereyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangın ile soruşturma başlattı.

Yangını itfaiyeye haber veren mahalle sakini, "Binada dumanlar yükseldi. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ölen ya da yaralan yok. Allah'a çok şükür ucuz atlatıldı" dedi.

Ataşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de korkutan yangın - Son Dakika
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