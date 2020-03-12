Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Genel Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

6 saat önce

Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları Cami, park, okullar dezenfekte ediliyor Ataşehir'de yeni korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

Cami, park, okullar dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Ataşehir'de yeni korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ataşehir Belediye ekipleri tarafından cami, park ve okular dezenfekte edilip, ilaçlandı.

Tüm dünyada etkisi gösteren yeni korona virüsü salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Ataşehir Belediyesi önlemlerini artırdı. Ataşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulanan cami, park ve okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Camiler, okullar ve parklar dezenfekte edilip ilaçlandı. Belediye yetkilileri çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

Ataşehir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
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