Ataşehir'de kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi ekipleri, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süredir hizmet veremeyen kuaför, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs tarihi itibarıyla açılacağının duyurulmasının ardından belediye ekipleri bu iş yerlerinde ilaçlama yaptı.



Bir süredir kişisel bakımlarını yerine getiremeyen vatandaşların kuaför, berber ve güzellik salonlarında yoğunluk yaratacağı beklentisiyle ve halk sağlığının korunması açısından Ataşehir'deki işletmeler önceden dezenfekte edildi.



Ekipler diğer önlemler dahilinde hijyen, sosyal mesafe ve randevu sistemi kuralları ile maske ve eldiven kullanılması, açılış ve kapanış saatlerine uyulması konularında da hatırlatmada bulundu.