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ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

05.12.2021 11:28

ATAŞEHİR'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi.

ATAŞEHİR'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. 5 kişi hakkında adli ve cezai işlem uygulanırken, iş yeri de mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine dün gece saatlerinde İçerenköy Mahallesi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi. Tabelası bulunmayan ve kapısı kilitli iş yerini bir süre izleyen ekipler, iş yerinden çıkan 2 kişiyi yakaladı. Daha sonra içeri giren polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramalarda 10 adet dizüstü bilgisayar ele geçirdi. Yapılan incelemelerde bilgisayarların sanal tombala oyunu için kullanıldığı tespit edildi. İş yerinde bulunan 3 kişi daha yakalandı. İş yeri sorumlusu Ş.A. hakkında ise Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, yakalanan 4 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Öte yandan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE KUMAR OYNATILAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ - Son Dakika
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