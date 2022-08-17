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Ataşehir'de kural tanımayan motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de caddede seyir halinde olan moto kurye, zikzaklar çizerek yolda ilerledi. Moto kurye, yolda ilerleyen otomobillerin yanlarından geçerek adeta hem geliş hem de gidiş yönünü kullandı. Karşı yönden gelen İETT otobüsünün de yakınından hızla geçerek kazaya davetiye çıkaran moto kuryenin tehlikeli yolculuğu araç içi kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yola ters yönden giriş yaptıktan sonra caddede seyir halinde olan bir moto kurye motosikleti ile zikzaklar çizerek yolda ilerledi. Ani zikzaklar çizen moto kurye adeta yolun hem gidiş hem geliş yönünü de kullanmış oldu. Yolda ilerleyen ve duraklayan araçların yanından hızla geçen moto kurye hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Moto kuryenin, yolda diğer yönden gelen İETT otobüsünün yakınından da hızla geçerek ilerlediği görüldü. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.