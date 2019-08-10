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ATAŞEHİR'DE KURBAN KAÇTI

13 dakika önce

Kaçan boğayı, vatandaşlar ve itfaiye yakalamaya çalışıyor.

Kaçan boğayı, vatandaşlar ve itfaiye yakalamaya çalışıyor.
Haber Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA
Ataşehir'de bir boğa sahibinin elinden kaçtı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar Ataşehir İçerenköy Çamaşırcı Deresi'ndeki kaçan boğayı yakalamaya çalışıyor. Uyuşturucu iğne yapılmasına rağmen kurbanlık boğanın kaçışı sürüyor.
Ataşehir, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:47 Kaynak: DHA
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