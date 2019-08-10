ATAŞEHİR'DE KURBAN KAÇTI
13 dakika önce
Kaçan boğayı, vatandaşlar ve itfaiye yakalamaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:47 Kaynak: DHA
Kaçan boğayı, vatandaşlar ve itfaiye yakalamaya çalışıyor.
Haber Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA Ataşehir
'de bir boğa sahibinin elinden kaçtı. İtfaiye
ekipleri ve vatandaşlar Ataşehir İçerenköy
Çamaşırcı Deresi'ndeki kaçan boğayı yakalamaya çalışıyor. Uyuşturucu iğne yapılmasına rağmen kurbanlık boğanın kaçışı sürüyor.
Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de İngiliz gemisini böyle uzaklaştırdı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı