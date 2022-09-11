ATAŞEHİR'DE KURYENİN SİPARİŞİNİ YOLDAN GEÇEN BAŞKA KURYE ÇALDI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE KURYENİN SİPARİŞİNİ YOLDAN GEÇEN BAŞKA KURYE ÇALDI

11.09.2022 12:31
ATAŞEHİR'DE KURYENİN SİPARİŞİNİ YOLDAN GEÇEN BAŞKA KURYE ÇALDI

ATAŞEHİR'de iki farklı adrese sipariş götüren motokurye, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi yoldan geçen başka bir motokurye tarafından çalındı.

ATAŞEHİR'de iki farklı adrese sipariş götüren motokurye, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi yoldan geçen başka bir motokurye tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 12.30 sıralarında İnönü Mahallesi Alpkaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi. Bu sırada yine motosikletli kurye yoldan geçerken, motosikletin yanına yaklaştı. Motordaki şüphelilerden biri, sepeti açarak içindeki ikinci siparişi çaldı. Ardından motosikletle hızla caddeden uzaklaştı. İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören motokurye şaşkınlık yaşadı. Hemen binadaki görevli ile binanın güvenlik kamerasına baktı. Kurye güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.

"HERŞEY 10-15 SANİYEDE OLDU"Bina görevlisi Fatih Ayvacı, "Yemek siparişi olmuştu. Kurye siparişi bırakıp aşağıya indiğinde diğer paketinin çalındığını fark etti. 'Kamera görüntülerine bakabilir miyiz' dedi. Kamera görüntülerine baktığımızda başka bir kurye, o kuryenin sepetindeki paketi alıp olay yerinden uzaklaştığını gördük. Şaşkınlık içerisindeyim ben de" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KURYENİN SİPARİŞİNİ YOLDAN GEÇEN BAŞKA KURYE ÇALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE KURYENİN SİPARİŞİNİ YOLDAN GEÇEN BAŞKA KURYE ÇALDI - Son Dakika
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