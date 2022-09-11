İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Kuryenin siparişini yoldan geçen başka kurye çaldı - Son Dakika
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İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Kuryenin siparişini yoldan geçen başka kurye çaldı

11.09.2022 12:39

Ataşehir ilçesinde 2 farklı adrese sipariş götüren motokuryenin, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi yoldan geçen başka bir motokurye tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar "pes artık" dedirtti. Şaşkın olduğunu belirten bina görevlisi, "Kamera görüntülerine baktığımızda başka bir kurye, o kuryenin sepetindeki paketi alıp olay yerinden uzaklaştığını gördük" dedi.

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde iki farklı adrese sipariş götüren motokurye, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi yoldan geçen başka bir motokurye tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SİPARİŞİ ÇALDI

İddiaya göre mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi. Bu sırada yine motosikletli kurye yoldan geçerken, motosikletin yanına yaklaştı. Motordaki şüphelilerden biri, sepeti açarak içindeki ikinci siparişi çaldı.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ardından motosikletle hızla caddeden uzaklaştı. İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören motokurye şaşkınlık yaşadı. Hemen binadaki görevli ile binanın güvenlik kamerasına baktı. Kurye güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.

"HERŞEY 10-15 SANİYEDE OLDU"

Bina görevlisi Fatih Ayvacı, "Yemek siparişi olmuştu. Kurye siparişi bırakıp aşağıya indiğinde diğer paketinin çalındığını fark etti. 'Kamera görüntülerine bakabilir miyiz' dedi. Kamera görüntülerine baktığımızda başka bir kurye, o kuryenin sepetindeki paketi alıp olay yerinden uzaklaştığını gördük. Şaşkınlık içerisindeyim ben de" dedi.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Kuryenin siparişini yoldan geçen başka kurye çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Kuryenin siparişini yoldan geçen başka kurye çaldı - Son Dakika
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