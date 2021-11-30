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Ataşehir'de lodostan sonraki mesai yoğun - Son Dakika

Ataşehir'de lodostan sonraki mesai yoğun

30.11.2021 16:22
Ataşehir'de lodostan sonraki mesai yoğun

Ataşehir Belediyesi, İstanbul'da 29 Kasım Pazartesi günü başlayan, bugün de etkisini sürdüren, hızı zaman zaman 130 kilometreye kadar ulaşan lodosun neden olduğu hasarları onarmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek yaşanan olumsuzlukları sahada gidermeye devam ediyor. Ekipler şu ana kadar fırtınada devrilerek yolları kapatan ağaçlara, yıkılan duvarlara, hasar gören çatılara ve su baskınlarına anında müdahale etti. Zabıta Ekipleri, binalardan düşen çatı ve parçalara karşı ikazlarda bulunup gerekli yerlere şerit çekerek güvenlik önlemleri alıyor.

Toplamda 600 personelle sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 60 ağaç devrilmesi, 4 adet tehlike arz eden inşaat saçları, 6 çatı, 50 tabela uçması, 2 yön levhası, 1 ilan tahtası olmak üzere toplamda 123 olaya müdahale edildi.

Ekipler yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 17 mahallede araçlarla yurttaşlara uyarı anonsları yapmaya devam ediyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Etkisini sürdüren lodos nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz görev başında. Gece boyunca ekiplerimiz teyakkuzda kaldılar. Çok şükür ki Ataşehir'de can kaybı ya da yaralanan bir vatandaşımız bulunmuyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, olumsuz hava koşullarının bugün de devam etmesi bekleniyor. Bir olumsuzluk yaşanması halinde 216 570 5000 numaralı Çağrı Merkezimiz ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişime geçebilir ve fırtınaya karşı kapalı pazar alanlarımızı kullanabilirsiniz" diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ataşehir'de lodostan sonraki mesai yoğun

Güvenlik Önlemleri, Ataşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ataşehir'de lodostan sonraki mesai yoğun - Son Dakika


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