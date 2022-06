İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE RESTORANDA BIÇAKLANAN MÜŞTERİ KURŞUN YAĞDIRDI: 2 YARALI

ATAŞEHİR'de iddiaya göre; restoranda yemek yerken küfürlü konuştuğu için uyarıldıktan sonra çıkan kavgada bıçaklanan müşteri, daha sonra arkadaşları ile geri geldiği restorana silahla ateş açtı. Olayda bıçakla yaralanan müşteri ile açılan ateş sonucu yaralanan restoran sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, restorana müşteri olarak gelen Cevat C., konuşması sırasında küfürlü sözler kullanması üzerine restoran sahibi Sinan D. tarafından uyarıldı. Uyarıya sert tepki veren müşteri ve işletmeci arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada müşteri Cevat C., işletme sahibi Sinan D. tarafından bıçaklandı. Restorandan yaralı şekilde ayrılan Cevat C., bir süre sonra yanında arkadaşları ile birlikte geri dönerek restorana silahla ateş açtı. Restoranın camlarına gelen kurşunlardan bir tanesi de restoran sahibi Sinan D.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.