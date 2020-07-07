Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada

ATAŞEHİR'deki bir lokantaya gece saatlerinde giren hırsız kasadaki 20 bin lirayı çaldı.

ATAŞEHİR'deki bir lokantaya gece saatlerinde giren hırsız kasadaki 20 bin lirayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesinde bulunan bir lokantanın kasasından 22 Haziran günü 20 bin lira çalındı. İşyeri sahibinin polise ihbarda bulunması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri şüphelinin Feyyaz K.(27) olduğunu belirledi. Şüpheli Sultanbeyli'de gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheli Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin lokantaya girdikten sonra kasaya yöneldiği ve kasayı açmak için zorladığı görülüyor.

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Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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