ATAŞEHİR'DE LOKANTADAN 20 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
ATAŞEHİR'deki bir lokantaya gece saatlerinde giren hırsız kasadaki 20 bin lirayı çaldı.
ATAŞEHİR'deki bir lokantaya gece saatlerinde giren hırsız kasadaki 20 bin lirayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesinde bulunan bir lokantanın kasasından 22 Haziran günü 20 bin lira çalındı. İşyeri sahibinin polise ihbarda bulunması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri şüphelinin Feyyaz K.(27) olduğunu belirledi. Şüpheli Sultanbeyli'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin lokantaya girdikten sonra kasaya yöneldiği ve kasayı açmak için zorladığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:53 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DE LOKANTADAN 20 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi