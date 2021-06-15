Ataşehir'de lüks araç içinde kadına silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Ataşehir'de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından gasp edilen Sibel K. aralarında çıkan arbede de silahlı saldırısı sonucu lüks otomobilinde hayatını kaybetti.

Olay,

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kimliği belirsiz ve kar maskeli 3 kişi, Sibel K. (41) isimli kadının çantasını gasbetmeye çalıştı. Şahıslara direnen Sibel K. aracına binmeye çalıştı.

KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Kar maskeli şahıslardan birisi silahını çıkartarak araca kurşun yağdırdı. Kadına yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OALY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel. K.'ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.