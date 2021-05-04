İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE LÜKS OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Ataşehir'de seyir halindeki lüks otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde gerçekleşti. Bayram Ekinci yönetimindeki 34 DTJ 756 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. Durumu gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken alev alev yanan lüks otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.