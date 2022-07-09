Ataşehir'de lüks otomobili çizen şahıs kayıplara karıştı - Son Dakika
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Ataşehir'de lüks otomobili çizen şahıs kayıplara karıştı

09.07.2022 10:39

- Ataşehir'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kişi lüks otomobili çizip kayıplara karıştı Ataşehir'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi, sokaktaki lüks otomobilin kapısını çizerek maddi zarar verdi.

- Ataşehir'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kişi lüks otomobili çizip kayıplara karıştı

İSTANBUL - Ataşehir'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi, sokaktaki lüks otomobilin kapısını çizerek maddi zarar verdi.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet ettiği sokağa lüks otomobilini park eden Duygu Özkorucuklu, ertesi gün otomobiline binmek için gittiğinde otomobilinin kapısında çiziklerle karşılaştı. Özkorucuklu, marketin güvenlik kamerasını izlediğinde gerçek anlaşıldı. Sokakta bulunan bakkalda çalışan ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişinin otomobilin yanına gelerek kapısını çizdiği güvenlik kamerasında ortaya çıktı. Görüntüler üzerine otomobil sahibi durumu bakkala bildirdi. Olayı gerçekleştiren kişinin ise kayıplara karıştığı belirtildi.

"Beni iterek kaçtı ve gitti"

Otomobiline zarar veren kişinin kendisini itip kaçtığını belirten Duygu Özkorucuklu, "Perşembe günü aracıma binerken fark ettim hasarı. Eşim kamera kayıtlarına bakalım dedi. Kamera kayıtlarını izlediğimiz zaman marketin çalışanı olan kişi araca zarar veriyor ve bu kişi marketin çalışanı. Biz kendisiyle konuşmak isterken beni iterek kaçtı ve gitti. Kendisinin peşinden koştum ama yakalamam imkansızdı. Aracımızda yaklaşık 30 bin liralık bir zarar var. Şahsın adresi, kimliği hiçbir şeyi yok" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de lüks otomobili çizen şahıs kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de lüks otomobili çizen şahıs kayıplara karıştı - Son Dakika
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