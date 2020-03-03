Ataşehir'de lüks rezidansta silah sesleri polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de lüks rezidansta silah sesleri polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Ataşehir'de lüks rezidansta silah sesleri polisi alarma geçirdi

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHAATAŞEHİR'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı.

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA

ATAŞEHİR'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı. Alarma geçen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Al Zambak Sokak'ta bulunan lüks rezidansın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında havaya ateş açıldı. Bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, rezidansa girerek olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Ataşehir Polis Merkezi'ne götürülürken olay yerinde 3 adet boş kovan bulundu.

Rezidansta oturan bir kişi 'Dışarıya çıktık, bir baktık kalabalık vardı. Önce 4-5 el pompalı sesi geldi, sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık dedi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Ataşehir'de lüks rezidansta silah sesleri polisi alarma geçirdi

Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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