ATAŞEHİR'DE LÜKS REZİDANSTA ŞÜPHELİ ÖLÜM - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE LÜKS REZİDANSTA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ataşehir'de Şeyda Yılmaz (46) 17 Eylül'de 20 katlı bir rezidansın 8'inci katından düşmüş halde bulundu.

ATAŞEHİR'DE LÜKS REZİDANSTA ŞÜPHELİ ÖLÜM, System.String[]

Ataşehir'de Şeyda Yılmaz (46) 17 Eylül'de 20 katlı bir rezidansın 8'inci katından düşmüş halde bulundu. Toprak zemine düşen Yılmaz hayatını kaybederken,olayla ilgili ofis sahibi bir kişi gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kaldı.

Olay Ataşehir'de 17 Eylül günü saat 23.30'da meydana geldi. İddialara göre 10 yıla yakın bir süredir Ataşehir Belediyesi'nde çalışan Şeyda Yılmaz  belediye binasının yakınındaki bir rezidansa gitti. Yılmaz'ın gittiği ofis, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D.'ye aitti. Yılmaz'ın cesedi ise, aynı akşam rezidansın toprak zemininde bulundu. Yılmaz 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şeyda Yılmaz'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D.'nin olayın yaşandığı rezidansa geçen mart ayında taşındığı öğrenildi. Rezidansta yaşayan başka kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları bildirildi. Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği rezidans 20 kattan oluşan 480 daireli bir rezidans. Büyük bir kısmı işyeri olarak kullanılan ofislerin olduğu rezidans Ataşehir Belediyesi'ne 500 metre mesafede. Yılmaz'ın 17 Eylül akşamı bulunduğu ofis ise rezidansın 8'inci katında bulunuyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------------Ataşehir belediyesinden görüntü-Rezidanstan görüntü-8 katın camından görüntü-Fotoğraflar

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Ataşehir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE LÜKS REZİDANSTA ŞÜPHELİ ÖLÜM - Son Dakika

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