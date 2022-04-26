Lüks rezidansta uyuşturucu serasına baskın: 2 gözaltı - Son Dakika
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Lüks rezidansta uyuşturucu serasına baskın: 2 gözaltı

26.04.2022 10:36
Lüks rezidansta uyuşturucu serasına baskın: 2 gözaltı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kiraladıkları lüks rezidansta uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenekli sera kuran 2 kişi yakalandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kiraladıkları lüks rezidansta uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenekli sera kuran 2 kişi yakalandı. Zanlıların, burada yetiştirdikleri uyuşturucu maddeyi üniversite öğrencilerine pazarladıkları ortaya çıktı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmada, ilçe merkezinde yer alan İnönü Mahallesindeki bir rezidansta uyuşturucu serası tespit etti. Yürütülen soruşturmayı genişleten emniyet ekipleri, belirlenen rezidans dairesini takın takibe aldı. Özel düzeneklerle seraya çevrilen lüks rezidansta "marihuana" olarak tabir edilen uyuşturucu madde yetiştirildiği ve yetiştirilen bu maddelerin üniversite çevresinde satışı yapıldığı belirlendi. Ardından söz konusu rezidans dairesine 21 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.S.(36) ve C.Y. (37) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan lüks rezidansta, uyuşturucu yetiştirmek için özel kabinlerde aydınlatma, havalandırma ve ısı kontrol sisteminin bulunduğu sera tespit edildi. Bu serada 9 kök halinde ve 21 saksı içerisinde 9 kilo 418 gram marihuana, satışa hazır halde 822 gram marihuana, plastik kutu, kova ve bez paketler içerisinde 569,7 gram toz kubar, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 850 lira para uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda poşet, uyuşturucu madde imalatında kullanılan fan ışık sistemi termostat ve diğer materyaller ele geçirildi. Yakalanan ve aynı tarihte "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kiralanan lüks rezidansta kurduğu sera ile uyuşturucu yetiştiren Ö.S. adlı zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman - İHA)

Lüks rezidansta uyuşturucu serasına baskın: 2 gözaltı
Lüks rezidansta uyuşturucu serasına baskın: 2 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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