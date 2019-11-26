Ataşehir'de lüks sitede 'kedi evi' tartışması

Sokak hayvanları, site sakinleri ile yöneticileri ikiye böldü

İSTANBUL - Ataşehir'de lüks sitede oturan vatandaşlar site bahçesine sokak hayvanları için kedi evi ve yaşam alanı oluşturulmasını istedi. Aynı zamanda kendi köpeklerini gezdirmeye uygun ortam oluşturmak isteyen site sakinleri ile site yönetimi karşı karşıya geldi. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğünü iddia eden site sakinleri imza kampanyası başlattı.

Ataşehir'de lüks site sakinleri, sokak kedilerinin site bahçesinde özgürce yaşamaları için site yönetimiyle karşı karşıya geldi. Site sakinleri sokak kedileri için bahçeye kedi evi yaptırmak isterken site yönetimi bu duruma karşı çıktı. İddiaya göre site yönetimi, sokak hayvanlarının sığındığı bazı alanları da kilitleyerek kullanıma kapattı. Hem kendi köpeklerini gezdirmek için alanın büyümesini hem de sokak kedilerinin site bahçesinde özgürce yaşamasını isteyen site sakinleri, site yönetiminden olumsuz geri dönüş alınca mücadeleye başladı. Site sakinleri, kendi hayvanları ve sokak kedilerine rahat ortam oluşturmak için imza topladılar. Topladıkları imzalar ile yönetimin değişmesini istediklerini belirten site sakinleri, aynı zamanda yönetimin hayvan karşıtı bir tutum sergilediğini iddia etti.

Sitede yaşayan vatandaşlar olarak imza topladıklarını belirten Münire Ergüneş, "Sitede oturan köpek sahipleri olarak imza topladık. Kum alanların kilitli taş olması ve alanın genişlemesini istiyoruz. Site yönetimi tarafından birçok alan kilit altında, sokak hayvanlarına yönelik kullanılır durumda değil, kenarda olan bölümlerin sokak hayvanlarına açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Duruma tepki gösteren site sakini, "Bu alan hayvan gezdirme alanındaki kum alanların kaldırım taşıyla kaplanmasıyla alakalı köpek sahipleri olarak yönetimden ricada bulunduk. Ancak olumsuz geri dönüş aldık. 2-3 köpek geldiğinde bile bu alan yetersiz. Hayvanlarla yaşamak günümüzdeki modern dünyada normal bir şey. Aidatını ödediğimiz sitede hayvanlarımızla yaşamakta zorlanıyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik kötü bir tutum sergilendiğini ifade eden Erdoğan Özkan, "Site yönetimi sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınmasına destek olmadığı gibi hep köstek oldular. Yağmurdan kardan korunmak için girdiği sığınakları kapattılar. Bizlere yönelik hep kötü bir anlayış, kötü bir niyetli yaklaşım sergiliyorlar. Site yönetiminden aidatlarda küçük bir artım yaparak hayvanlara yönelik bütçe oluşturmak istedik buna da karşı çıktılar. Sokak hayvanlarına ve bizlere karşı düşmanca bir tutum içerisindeler" diye konuştu.

Öte yandan, site bahçesinde ölü bulunan yavru bir sokak kedisi de hayvansever site sakinlerini üzüntüye boğdu.