Ataşehir'de "manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi" iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de 'manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi' iddiası - Son Dakika

Ataşehir'de "manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi" iddiası

15 dakika önce

CHP'nin İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, gittiği kuaförde yaşadığı bir tartışma sonrası iş yerinin ruhsatının iptal edildiği iddia edildi.

Ataşehir'de
CHP'nin İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, gittiği kuaförde yaşadığı bir tartışma sonrası iş yerinin ruhsatının  iptal edildiği iddia edildi. İş yerinin sahiplerinden Hakan Erdem, kendilerini belediyeye, yıllardır müşterileri olan Gamze Akkuş İlgezdi'nin şikayet ettiğini öne sürdü.

Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise,  sosyal medyadan yaptığı açıklamada,  iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Söz konusu işletmeyle ilgili belediyemize yapılan resmi şikayetler sonucu ruhsat ve eklerine aykırı yerler tespit edilmiştir. uyarılara rağmen gerekli işlemler yapılmayınca işletmenin ruhsatı iptal edilmiştir" dedi.

Emre Erçevik, Hakan Erdem ve Dilaver Duman 2011 yılında Ataşehir'de kadın kuaför salonu açtı. 2014 yılında CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin dükkanlarına müşteri olarak gelmesiyle olayların yaşandığını iddia eden Hakan Erdem,  şunları söyledi:

"Ataşehir'de bayan kuaförüyüz. Bugünkü yaşadığımız olaylar tamamen gerçektir ve doğrudur. 2011'den beri faaliyetteyiz. Başımıza gelen olayların hepsi 2014'ten sonra başlamıştır. Mahkemelik olunmuştur. Savcılıktan takipsizlik kararı verilmiştir. Her şey resmi evraklarda mevcuttur. Bizi karalayan, bizi yalanlayan herkesin elini vicdanına koymasını istiyorum. Burada 20 kişi ekmek yiyoruz. Bir kişinin egosu ve kibrine aldanmayın. Tamamen siyasi kimlikleriyle gelip öncelik isteyip sonra da burada sorun çıkartıp giden kişiler var. Biz bunlara meyil vermek istemiyoruz. Herkes hakettiği kadar hizmet alsın. Hak etmiyorsa almasın. Buradaki problemimiz Ataşehir Belediyesi diye biliyoruz. Ama asıl problemimiz Gamze Akkuş İlgezdi ile. Bizi burada hem mağdur ediyor. Hem randevuları aksıyor, hem de buradaki insanları rencide ediyor. Bizi manikür ve ojesinin alınmadığından şikayetçi edilmiş ama belediyenin bizi imar ve iskandan vurması yani başka hiçbir şey değil. Olay farklı boyutlara uzadı gitti. Asma kat 2011'de yapıldı, faaliyete girdi. belediyeye sunuldu evraklar, belediye geldi kontrol etti, kontrol sonucunda bana ruhsatı kendileri verdi. Sonrasında 2014'teki Gamze Akkuş İlgezdi'nin salonumuzda hizmet almaya başladıktan sonraki etapta yine manikür problemleri yaşandı. Bizi belediyeye kendisi şikayet etti, eşine. Eşi de mühürleme yaptı. Biz mühürü söktük. Gittik, özrümüzü diledik, öyleydi böyleydi mahkemelik olduk."

Savcının takipsizlik karar verdiğini söyleyen Erdem, "Ona rağmen bunlar savcının, hakimin üstünde kendi başlarına kararlar alabiliyorlar. 2014'teki mahkemeyi kazandık biz. Şimdiki yürütmeyi durdurma kararı, 30 günlük. Sonuç bu yani." dedi.

"Gamze Hanım'ın burada hizmet aldığına dair görüntüleri mahkemeye flaş diskle delil olarak sunduk" diyen Erdem, şöyle devam etti:

"Randevusuz yani şöyle, aranıyoruz deniyor ki 'Gamze Hanım bir gibi gelecek'. Saat bir oluyor, iki oluyor, üç gibi Gamze Hanım geliyor. Randevu sırası gitmiş oluyor. Burası Ataşehir'deki en yoğun çalışan salonlardan biri diyebiliriz. Ama biz etten kemikteniz, randevuda aksaklık olabiliyor, o onun randevusuna geç gelebiliyor. İlgilenmedik diye bir şey değil. Biz ilgilendik başka müşterinin önünden manikürcü arkadaşımızı kaldırdık. Ona servis vermesi için yönlendirdik, ona rağmen mutsuz. Başka bir şey yok. Bu nedenden dolayı imardan men. Kendisi zaten Battal İlgezdi'nin eşidir. Battal Beye iletmiş. Belediyenin başka işi gücü kalmamış bütün işlerini halletmiş, bir bayan kuaförüyle uğraşmaya başlamış. Başka hiçbir bahaneleri yok bence. Benim bütün resmi evraklarım var, resmi tapularım var. Ruhsatım var, ona rağmen kendilerinin verdikleri tapuyu kendileri iptal ediyorlar. Dekoru tekrar düzelttim. Bunu imar ve iskana gittim, 'dekorum düzeldi, neden gelip beni tekrardan kontrol etmiyorsunuz' dediğimde memur arkadaş, 'bana yukardan emir geldi, ben o emri uyguluyorum'. dedi."

Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise,  sosyal medyadan yaptığı açıklamada,  iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Söz konusu işletmeyle ilgili belediyemize yapılan resmi şikayetler sonucu ruhsat ve eklerine aykırı yerler tespit edilmiştir. uyarılara rağmen gerekli işlemler yapılmayınca işletmenin ruhsatı iptal edilmiştir." dedi.


- İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

Son Dakika Haberleri
16:54 İspanya'da sol koalisyon hükümetinde 11 kadın 11 erkek bakan görev yapacak - Son Dakika
16:54 "Genç mucitler" projelerini sergiledi - Son Dakika
16:53 Bu köyde kimse sigara içmiyor - Son Dakika
16:51 İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü - Son Dakika
16:51 Menemen'de Deve Güreşleri'ne, HAYTAP'tan tepki - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 16:57:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de "manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]