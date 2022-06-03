Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu

03.06.2022 09:51

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu.

Yeni Sahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki marangoz atölyesinin önünde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Yüksel A. (60) olduğunu belirledi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Yüksel A.'nın cenazesi, delil çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredekiler vefat eden kişinin önünde bulunduğu marangoz atölyesinde zaman zaman çalıştığını ve hasta olduğunu dile getirdi.

Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu

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Kaynak: AA

Mimar Sinan Caddesi, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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