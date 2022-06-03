Çevredekiler vefat eden kişinin önünde bulunduğu marangoz atölyesinde zaman zaman çalıştığını ve hasta olduğunu dile getirdi.

Yeni Sahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 'ndeki marangoz atölyesinin önünde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaynak: AA

Mimar Sinan Caddesi, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.