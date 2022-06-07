ATAŞEHİR'DE MARKETTEN 80 BİN LİRALIK SİGARA ÇALDILAR

ATAŞEHİR'de markete giren hırsızlar, 80 bin lira değerinde sigara çaldı. Marketin alarm sistemini etkisiz hale getiren 3 şüpheli, geldikleri araçla kaçtı.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, hırsızlık yapacakları markete araçla gelen 3 şüpheli, alarmı kırarak levyeyle kapıyı açtı. Marketten yaklaşık 80 bin lira değerindeki sigara çalan şüpheliler, aynı araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
"SİGARALARI ŞEKER KOVALARIYLA TAŞIMIŞLAR"Market Sahibi Furkan Özabay, hırsızların alarm sistemini 5 dakika içinde etkisiz hale getirdiğini belirterek "Kepenk ve sürgülü kapıyı kırıp, içerideki şeker kovalarını yere boşaltmışlar. İçerisine sigaraları doldurarak geldikleri arabaya boşaltmışlar. Yaklaşık 80 ve 100 bin TL arası sigara çalındı. Çevrede hırsızlık olayları çok arttı. Hırsızlar 8 ya da 10 kişi, iki araçla geziyor" dedi.
Görüntü dökümü ------------------------ (Güvenlik kamerası) -Hırsızların dükkana araçla gelmesi -İçeriden kovalarla sigaraları çalması -Genel ve detaylar (Aktüel Görüntü) -Market Sahibi ile röportaj -Sigaralardan detay -Alarm kutusu -Dükkandan detaylar
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