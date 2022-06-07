Market Sahibi Furkan Özabay, hırsızların alarm sistemini 5 dakika içinde etkisiz hale getirdiğini belirterek "Kepenk ve sürgülü kapıyı kırıp, içerideki şeker kovalarını yere boşaltmışlar. İçerisine sigaraları doldurarak geldikleri arabaya boşaltmışlar. Yaklaşık 80 ve 100 bin TL arası sigara çalındı. Çevrede hırsızlık olayları çok arttı. Hırsızlar 8 ya da 10 kişi, iki araçla geziyor" dedi.

Ataşehir 'de levyeli soygun: 80 bin lira değerinde sigaraları böyle çaldılar

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DE MARKETTEN 80 BİN LİRALIK SİGARA ÇALDILAR - Son Dakika

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