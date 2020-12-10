Son dakika haberleri! Ataşehir'de marketten sigara çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ataşehir'de marketten sigara çalan hırsızlar kamerada
10.12.2020 13:29
Son dakika gündem haberi: Ataşehir'de marketten 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalan şüphelilerden biri yakalandı.
Ataşehir
'de marketten 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalan şüphelilerden biri yakalandı. Şüphelilerin market içindeki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım 2020 tarihinde gece saat 03.50 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan marketten 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalındığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinin inceleyerek olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Sertaç Ekin K.'yı (19) dün Ataşehir'de gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
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