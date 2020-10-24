Ataşehir'de maske denetimi; Maskeli çocuklara şeker dağıtıldı - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Ataşehir'de dün yoğunluk yaşanan caddelerde polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde maskesi olmayanlara ceza kesti. Caddede vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarı anonsları yapılırken; ekipler, maskesini takan çocuklara da şeker dağıttı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, yoğunluğun en çok yaşandığı caddelerde maske denetimi yaptı. Polis otolarından yapılan anonslarla vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarıları yapıldı. Maskesi çenesinde veya hiç olmayanlar polis ekiplerinin kontrolüne takıldı. Maske takmayan vatandaşlara Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca ceza kesildi. Yanında maskesi bulunmayanlara polis maske dağıttı. Maskesini takarak sorumluluklarını yerine getiren çocuklara ise şeker verildi.