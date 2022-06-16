Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

16.06.2022 14:58

Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtulduİSTANBUL Ataşehir'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İSTANBUL Ataşehir'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü o esnada yoldan geçen bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Bağlantı yolu üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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