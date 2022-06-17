Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu

17.06.2022 00:58
Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu

Ataşehir'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı.

Ataşehir'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü o esnada yoldan geçen bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Bağlantı yolu üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Ataşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
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