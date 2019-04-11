Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Minibüs Servis Aracına Böyle Çarptı

Ataşehir'de Minibüs Servis Aracına Böyle Çarptı

1 saat önce

ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı.

Ataşehir'de Minibüs Servis Aracına Böyle Çarptı, System.String[]
ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada servis minibüsünde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 34 FOF 19 plakalı minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Adem Yüksel yönetimindeki servis aracına ortadan çarptı. 

SERVİS ARACINDA ASILI KALDI

Çarpmanın şiddetiyle minibüs, ortasında çarptığı servis aracında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Servis sürücüsü Adem Yüksel, "Araç boştu. Karşı şeritte hakimiyeti kaybetti. Kaldırımı aşıp benim araca çarptı. Çarpan aracın sürücüsünü hastaneye kaldırdılar" dedi.  

Bir görgü tanığı da "Önüne bir anda kamyon çıktı. Kamyondan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yönden gelen servis minibüsüne çarptı" diye konuştu. Kazada iki araçta da büyük çapta  hasar meydana gelirken polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:17 Kaynak: DHA
Adem Yüksel, Ataşehir, Güncel
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