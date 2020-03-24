ATAŞEHİR'DE MİNİBÜSTEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE MİNİBÜSTEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE MİNİBÜSTEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

6 saat önce

Ataşehir'de minibüsünden malzeme indiren bir kişinin kapılarını açık bıraktığı aracının ön tarafından cep telefonu çalındı.

Ataşehir'de minibüsünden malzeme indiren bir kişinin kapılarını açık bıraktığı aracının ön tarafından cep telefonu çalındı. Telefonun çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde 18 Mart günü bir kişi minibüsünün arkasındaki çuvalları boşaltmak için kapıları açık bıraktı. Bunu fark eden bir hırsız, minibüsün ön tarafından duran cep telefonunu çalarak hızla uzaklaştı. Minibüs sahibi işi bittikten sonra durumu fark edince polise ihbarda bulundu. Olayın ardından harekete geçen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde 1600 Lira değerindeki cep telefonunu çalan şüphelinin 17 yaşındaki H.D. olduğunu belirlendi. Şüpheli aynı gün yakalanırken, çaldığı cep telefonu da üzerinde bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise minibüs sahibinin kapıları açık bırakarak minibüsten çuvalları indirdiği ve şüphelinin minibüs sahibini bir süre izledikten sonra minibüsün ön tarafında duran cep telefonunu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

Şüpheli H.D'nin. 4 yaralama ve tehdit,3 hırsızlık, mala zarar verme, yağma ve 2 güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.

ATAŞEHİR'DE MİNİBÜSTEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:14 Kaynak: DHA

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