Ataşehir'de Minibüsün Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
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Ataşehir'de minibüsün servis aracına adeta ok gibi saplandığı kaza kameradaİSTANBUL - Ataşehir'de kontrolden çıkan bir minibüs orta refüjden atlayarak karşı yönden gelen servis aracına feci şekilde çarptı.
Ataşehir
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:02 Kaynak: İHA
'de minibüsün servis aracına adeta ok gibi saplandığı kaza kamerada
İSTANBUL - Ataşehir'de kontrolden çıkan bir minibüs orta refüjden atlayarak karşı yönden gelen servis aracına feci şekilde çarptı. Minibüsün, servis aracına adeta ok gibi saplandığı kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Servis aracında kimsenin olmayışı olası bir faciayı önlerken kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan minibüs sürücüsü bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs orta refüjden atlayarak karşı yönden gelen Adem Yüksel
'in kullandığı servis aracına çarptı. Servis aracının ortasına adeta ok gibi saplanan minibüs, araçta asılı kaldı. O esnada servis aracının boş olması olası bir faciayı önüne geçti. Çevredeki gördü tanıkları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan çekildi.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşıyor, karşı yönden gelen servise çarpıyor.
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