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Ataşehir'de minik sürücüler trafik eğitiminde

7 saat önce

Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleşen "Minik Sürücüler Trafik Eğitiminde" isimli projeyle anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

Ataşehir'de minik sürücüler trafik eğitiminde, System.String[]

Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleşen "Minik Sürücüler Trafik Eğitiminde" isimli projeyle anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.


5 yıl önce başlayan proje kapsamında Ataşehir Belediyesi, okul bahçesine çocukların trafik işaret ve kurallarını öğrenebilecekleri parkur hazırlayıp, akülü ve pedallı araçlar sağlıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmenleriyle katkı sağladığı projeye Ataşehir Sürücü Kursları Derneği'ne bağlı 20 sürücü kursu da destek veriyor. Ata İlkokulu bahçesinde hazırlanan parkur ve eğitimlerle, 20'şer kişilik sınıflar halinde 1000'e yakın çocuğa trafik eğitim ve bilinci sağlanacak.


Öğrencilerin trafikte daha bilinçli ve güvenli olmaları amacıyla düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerle, geleceğin sürücüsü olacak miniklerin, küçük yaşta trafik kurallarına duyarlı olmaları hedefleniyor.


Sürücü kurslarının sağladığı uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklara; yaya geçidi, trafik ışıkları, kaldırımdan yürüme, araç içerisinde nasıl davranılması gerektiği gibi bilgiler veriliyor.


Bu yılki trafik bilinci eğitimlerinin ilkine; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Özgenç ve Ataşehir Sürücü Kursları Derneği Başkanı Bilgin Diribaş da katılarak destek verdiler. - İSTANBUL

Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
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