Ataşehir'de Mobilya İmalathanesinin Çatısında Yangın (1)
47 dakika önce
ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokakta bulunan mobilya imalathanesinin çatısında yangın yangında çıktı.
ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokakta bulunan mobilya imalathanesinin çatısında yangın yangında çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:21 Kaynak: DHA
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