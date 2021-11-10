Ataşehir'de motokuryenin sinyal hatası: 1 yaralı - Son Dakika

Ataşehir'de sinyal vermeden, kontrolsüz dönüş yapan motokuryeye, cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli metrelerce savrularak yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 12.00 sıralarında Ataşehir Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sipariş teslim etmek üzere cadde üzerinde seyir halinde olan motokurye sinyal vermeden kontrolsüz bir şekilde sokak içerisine dönmeye çalıştığı sırada cadde üzerinde arkadan gelen 34 GB 5758 plakalı Renault marka hafif ticari araç sürücüsü motorlu kuryeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye metrelerce savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kuryeye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kuryenin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin konuşan araç sürücüsü Oğuzhan Ş., "Motokurye arkadaş bir anda durdu. Arkadan vurduk. İnşallah bir şey yoktur. Yolun ortasında durdu. Sinyal verdiğini iddia ediyor ancak ben görmedim" diye konuştu. - İSTANBUL